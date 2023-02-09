Depremden 80 saat sonra aynı aileden 3 çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum AFAD ekipleri, depremden 80 saat sonra aynı aileden olduğu belirlenen 3 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanı’nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından üç sevindirici haber daha geldi. Depremden 80 saat sonra Erzurum AFAD ekipleri tarafından, Abdülkadir Al Hüseyin (16), Gaysa Al Hüseyin (12) ve Gayda Al Hüseyin (5) enkaz altından sağ çıkarıldı. 3 çocuk sedyeyle ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Erzurum’dan giden ekipler tarafından kurtarılan vatandaş sayısı 301’e yükseldi.