Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMDE EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELERDEN OLAN BAYRAKLI'DA, YILMAZ ERBEK APARTMANI'NDA 53 YAŞINDAKİ FADİME TOLU, ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI. YARALI KADIN, AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ.
İzmir’de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı’da, Yılmaz Erbek Apartmanı’nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı’da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.
Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan Fadime Tolu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bina enkazında kalan diğer vatandaşların kurtarılma çalışmaları sürüyor.
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