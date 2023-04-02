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Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
MALATYA’DA KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE YIKILAN BİR BİNANIN ENKAZINDA 30 YAŞLARINDA BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU.
Asayiş 02.04.2023, 17:03
Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emeksiz Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.