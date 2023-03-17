Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Bağlı Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesi’nde ekipler tarafından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı