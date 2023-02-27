Depremde yarısı yıkılan apartmanın kontrollü yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan ’Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremden Adana’da yarısı yıkılan binanın kontrollü yıkımına başlandı. Vatandaşlar yıkım anını film izler gibi seyrederken, hafriyat işçileri de canlarını hiçe sayarak binaya girip halatları bağladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremde Adana’da yarısı yıkılan bina, kontrolü bir şekilde yıkımı başlandı. Çevredeki vatandaşlarda yoldan binanın yıkılma çalışmalarını merakla izliyor.

Kahramanmaraş merkezi depremde Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan 13 katlı Ayas sitesinin A bloğunun yarısı yıkıldı. Ekipler, ’Acil yıkılacak’ listesinde bulunan binayı kontrollü bir şekilde yıkmaya başladı.

“Canlarını hiçe sayıp binanın içine girip halat bağladılar”

Canlarını hiçe sayan hafriyat işçileri, yıkılan binanın içerisine girdi. İçeri giren işçiler, çelik halatları binanın kolonlarına bağladı. Çevredeki vatandaşlar ise binanın yıkım aşamasını merakla izlemesi dikkat çekti.

Öte yandan, binanın yıkımıyla birlikte etrafı toz bulutu kapladı. Binanın yıkımı sırasında halatların kopması nedeniyle yıkım yarıda kaldı. Yıkımın gün içerisinde tamamen bitirilmesi bekleniyor.