Depremde yakınlarını kaybedenler o günü unutamıyor
VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE 23 EKİM 2011'DE YAŞANAN 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDENLER, O KARA GÜNÜ HALA UNUTAMIYOR.
Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenler, o günü hala unutamıyor.
Erciş’te 23 Ekim günü yaşanan depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Depremin yıldönümü nedeniyle Beyazıt Mahallesi’ndeki Seyit Muhammed Kabristanı’nda yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar dua etti. Yaşanan felaketi unutamayan Ercişliler, o günün acısını hala yüreklerinde taşıyor.
Göçük altından sağ kurtulan Mehmet Emin Aydın da depremde yitirdiği akrabaları ve arkadaşlarını unutmadı. Kabristanlığı ziyaret edip dua eden Aydın, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Aydın, “23 Ekim depreminde enkazdan 22 saat sonra çıkarıldım. Bu süreçte akrabamızı, dostumuzu kaybettik. Bugün de yıldönümü nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarımızı kabirleri başında andık. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir afet yaşattırmasın” ifadelerini kullandı.
“Depremde kızımı, torunumu, damadımı kaybettim”
Depremde kızını, torununu, damadını ve akrabalarını kaybeden Nizamettin Koç da, kabristanlığı ziyaret ederek dua etti. Yaşanan o günü unutamadıklarını ifade eden Koç, “Depremde kızımı, torunumu, damadımı kaybettim. Allah böyle bir depremi bir daha vatanımıza ve milletimize vermesin” dedi.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3