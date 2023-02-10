Depremde hayatını kaybeden uzman onbaşı gözyaşları içinde toprağa verildi

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremde uzman onbaşı Emir Özalp hayatını kaybetti.

Uzman onbaşılığının ilk görev gününde Adıyaman’da depreme yakalanan uzman onbaşı Emir Özalp enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depreme ilk görev gününde yakalanan uzman onbaşı Emir Özalp’ın cenazesi Bursa’ya getirildi. Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Camii’inde kılınan ikindi namazının ardından Santral Mezarlığı’na defnedildi.

İzmir Foça’da askerlik görevini tamamlamasının ardından sınavlara girip uzman onbaşı olan Özalp’in Adıyaman’a görevlendirilmesi çıktı. Teslim olma tarihinden 1 gün önce Adıyaman’a giden Özalp Kapcami Mahallesi, Eski Kahta Caddesi’deki Ünal Otel’e akşam saatlerinde giriş yaptı. Sabah birliğine katılamadan gece saat 04.17’de meydana gelen depremle konakladığı otel çöktü. 3 gün boyunca enkaz altında kalan Özalp, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dün akşam saatlerinde Emir Özalp’in cansız bedenine ulaşıldı.

(AB-