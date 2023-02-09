Depremde hayatını kaybeden polis baba ve 2 çocuğuna acı veda

Depremde Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Dirken ve 2 çocuğu, Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybına neden oldu. Depremlerin en çok hasar verdiği illerden Adıyaman’da İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 35 yaşındaki polis memuru Hüseyin Dirken, eşi Cansu ve çocukları Elçin (11) ile Oğuzhan (5) da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması ile enkazdan cansız bedenleri çıkarılan aileden baba ile 2 çocuğunun naaşları memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi. Türbe Mezarlığı’nda baba ve çocukları için tören düzenlendi. Öz geçmişi okunan polis memuru ve çocuklarının cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Daha önce Ankara, İstanbul, Tokat’ta da görev yapan 14 yıllık polis memuru ile çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, emniyet mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.