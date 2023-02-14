Depremde hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ta depremden 6 gün sonra cenazesi enkaz altından çıkartılan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş Abdülhamid Han Anadolu Lisesi’nde görev yapan Biyoloji öğretmeni Arzu Yurtgan (46), depremde enkaz altında kaldı. Depremden 6 gün sonra cansız bedenine ulaşılan öğretmenin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Karşıyaka merkez caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Yurtgan’ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yurtgan’ın cenazesi Şeyh-i Şirvani mezarlığında toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 3 yıldır görev yapan Arzu Yurtgan’ın bekar olduğu öğrenildi.