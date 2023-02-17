Depremde Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın enkazında can veren doktora acı veda

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki depremle yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans sitesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Dr. Emre Özaslan, Erzin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Reyhanlı ilçesinde görev yapan Uzman Dr. Emre Özaslan, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’daki Rönesans Rezidans sitesinde depreme yakalanarak yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Özaslan’ın ailesi ve sevenleri umutla sağ kurtulmasını beklerken, enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından Özaslan’ın cansız bedeni, Erzin’deki baba evine getirildi. Özaslan’ın cenazesi, helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazını müteakip gözyaşları arasında defnedildi.