Depremde hasar gören 3 okul mühürlendi

Aksaray’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra duvarlarında çatlaklar oluşan 3 ayrı okul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mühürlenerek eğitim ve öğretime kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından 20 Şubat’a kadar eğitim ve öğretime ara verilen Aksaray’da bugün öğrenciler eğitime başlarken, yaşanan depremde duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edilen 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kapıları mühürlenerek tedbir maksatlı eğitim ve öğretime kapatıldı. Bu okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ise bölgede bulunan diğer okullara sevk edilirken öğrencilerin bir süre farklı okullarda eğitim öğretim göreceği öğrenildi. Öte yandan, duvarlarında çatlaklıklar oluşan okullar uzmanlar tarafından incelenerek gerekli çalımalar yapılacak.