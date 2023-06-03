Depremde 30 yakınını kaybeden uzman hekim görev yaptığı Bursa’da vefat etti
BURSA’DA GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE MESAİSİNİ BİTİRDİKTEN SONRA EVİNE GİDEN ACİL TIP UZMANI DOKTOR TAYLAN İNAL, BİR YAKINI TARAFINDAN EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU. HASTANEYE KALDIRILAN İNAL, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI. İNAL’IN DEPREM BÖLGESİNDE BİRÇOK YAKININI KAYBETTİĞİ VE GÖNÜLLÜ OLARAK HATAY’DA GÖREV YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde 30 civarında yakınını kaybeden ve 26 gün önce de eşi hayata veda eden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal (55), evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İnal’ın deprem bölgesinde birçok yakınını kaybettiği ve gönüllü olarak bir süre Hatay’da görev yaptığı öğrenildi.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun yıllardır görev yapan Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal, mesaisi bitikten sonra Nilüfer’deki evine istirahat etmeye gitti. Bir süre sonra sol tarafında ağrı hisseden İnal, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası’na gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda bir şey bulunamayınca tekrar evine dönen İnal, bir yakını tarafından evde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan bir çocuk babası Taylan İnal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzman Doktor Taylan İnal’ın 6 Şubatta meydana gelen deprem sonrası memleketi Hatay’da birçok yakınını kaybettiği ve gönüllü olarak bölgede görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, İnal’ın eşinin de 26 gün önce vefat ettiği öğrenildi.
Uludağ Üniversitesi’nde okuyan 19 yaşında bir kızı olan İnal’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay’a götürüldü.