Depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği binada, 2003 ve 2005 depremlerinden sonra önlem alınmamış

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı ile ilgili olarak 1’i tutuklu 3 sanığın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ifade veren, binanın fenni mesulü inşaat mühendisi tutuklu sanık Turgay Akkoçlu, bina üzerinde 2003 ve 2005 depremleri sonrası görülen çatlaklara ilişkin teknik önlemlerin alınmadığını savundu.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı Bayraklı ilçesinde yıkılan Emrah Apartmanına ilişkin haklarında “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açılan 1’i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.S., yıkılan Emrah Apartmanında bir süre apartman görevlisi olarak görev yaptığını, 2005 depreminde binada görülen çatlakların ardından epoksi işleminin uygulandığını belirterek, “İşlem sonrası Bayındırlık İl Müdürlüğünden oturulabilir raporu verildi. Ben de bunu apartman panosuna astım” dedi.

Apartmanın eski sakinlerinden O.G. ise 2014’te Emrah Apartmanında oturmaya başladığını ifade ederek, “Daireyi alırken binada güçlendirme yapıldığını söylediler. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama ben alırken güçlendirme yapıldığı komşular arasında söyleniyordu” diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Emrah Apartmanı’nın zemin katındaki iş yeri sahipleri de dükkanlarında herhangi bir tadilat yapmadıklarını savundu.

Suçlamaları kabul etmediler

Müşteki avukatı ise binanın 1975 deprem yönetmeliğine aykırı yapıldığını, binada tadilat kaynaklı bir sorun olmadığını, proje, imalat ve malzemede eksiklik olduğunu öne sürerek önceki celsede konutu terk etmeme yönünde adli kontrol kararı verilen sanık H.U.’nun tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanık, binanın fenni mesulü inşaat mühendisi Turgay Akkoçlu ise bina üzerinde 2003 ve 2005 depremleri sonrası görülen çatlaklara ilişkin teknik önlemlerin alınmadığını savundu. Sanık H.U. da suçlamaları kabul etmediğini, binanın müteahhidi değil kooperatif müdürü olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Turgay Akkoçlu’nun tutukluluk halinin ve H.U.’ya konutu terk etmemek kaydıyla uygulanan adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.