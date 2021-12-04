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Depremde 10 kişinin yaralandığı siteyle ilgili 3 sanık yargılanacak

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok’a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 4,5’ar yıla kadar hapsi istendi.

Asayiş 04.12.2021, 13:07
Depremde 10 kişinin yaralandığı siteyle ilgili 3 sanık yargılanacak

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok’a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 4,5’ar yıla kadar hapsi istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Bayraklı ilçesindeki Cumhuriyet Sitesi C Blok’un yıkıldığı, 4 kişinin kemik kırığı meydana gelecek, 6 kişinin de basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif derecede yaralandıkları belirtildi.

Bilirkişi raporuna göre, projelendirmede eksiklik, malzeme özelliklerinde noksanlık, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu, binanın depreme dayanıklı olmadığı ve yıkıldığı, bu nedenle şüphelilerin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduklarının belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, haklarında dava açılan 3 kişiden C Blok’un yapıldığı 1992 tarihi itibarıyla fenni mesul olan E.İ.’nin savunmasında suçlamaları kabul etmediği aktarıldı. Sitenin yapım aşamasında fenni mesul olarak yer aldığını kaydeden E.İ., 1992’de zemin etüdü zorunluluğunun bulunmadığını, işini mevzuata uygun ve yerinde denetleyerek yaptığını savundu.

Sanık H.Ö. ise Cumhuriyet Sitesi’nin yapıldığı tarihte inşaat teknisyeni olarak çalıştığını belirterek, “İnşaatta nasıl malzeme kullanıldığı, demir ve beton kalitesi hakkında sorumluluğum yoktur” ifadesini kullandığı belirtildi.

İddianamede, binada 1996’da yapılan tadilat sırasında fenni mesul olduğuna yer verilen sanık M.K. de “C Blok’un kontrol ve tasdik edilerek tadilat ruhsatının alındığını, tadilatta binanın kolon ve kirişlerinden olan taşıyıcı sisteme zarar verilmediğini, binanın depremde zarar görmesi ile ilgili bir sorumluluğunun olmadığını” ileri sürdüğü kaydedildi.

Atılı suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ancak taraflar arasında uzlaşmanın gerçekleşmediği de iddianamede yer aldı.

İddianamenin sonuç kısmında ise “Toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok’un yıkılmasında şüphelilerin kusurlu oldukları, bu surette üzerlerine atılı ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu işledikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu suçtan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanıkların 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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