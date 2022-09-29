Depremde 10 kişinin enkaz altında kaldığı apartmanın davasında ‘dosyalar birleştirilsin’ talebi

İzmir’in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremde 10 kişinin göçük altında kalarak yaralandığı Cumhuriyet Sitesi ile ilgili açılan davada müşteki avukatı, memurlar için açılan dava ile mevcut davanın birleştirilmesi talebinde bulundu.

Ege Denizinde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanıklar Ege İ.‘bin 1992 yılında bina yapılırken ’fenni mesul’ ve Hüseyin Ö.’nün ’sürveyan’, Mehmet K.‘nin ise 1996’da yapılan tadilat sırasında ’fenni mesul’ olduğu belirtildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda, C Blok’ta projelendirmede eksikler, malzeme özelliklerinde yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu; binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığı, bu nedenle de sanıkların kusurlu oldukları belirtildi. Sanıkların ise kendilerine yöneltilen suçları kabul etmedikleri iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadelerle sanıkların ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu işledikleri, bu nedenle de ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Ö. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Celsede sanık avukatları, geçen celse mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna itiraz etti.

Celsede söz verilen müşteki avukatı İlyas Fatih Sadıkay, haklarında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası davası açılan 3 belediye görevlisinin dosyasının da bu dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek davayı erteledi.