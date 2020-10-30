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Deprem Yunanistan’ın Sisam Adası’nı da vurdu

EGE DENİZİ’NDE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM YUNANİSTAN’IN SİSAM ADASINDA DA YIKIMLARA SEBEP OLDU.

Asayiş 30.10.2020, 18:00
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Deprem Yunanistan’ın Sisam Adası’nı da vurdu

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Sisam Adası’nda da yıkımlara sebep oldu.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden Yunanistan’ın Sisam Adası da etkilendi. Sisam’da yaklaşık 50 evin yıkıldığı ve arabalarında hasar gördüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yıkılan binalar arasında tarihi yapıların da olduğu öğrenildi. Şiddetli depremde bir kilisenin de zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.

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