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Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

İZMİR'DE DEPREMZEDELERE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ YARDIMINI DEFALARCA SIRAYA GİREREK ALDIĞI VE BÜFESİNDE SATTIĞI TESPİT EDİLEN YAVUZ Ş. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 02.11.2020, 14:27
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Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

İzmir’de depremzedelere yapılan gıda ürünleri yardımını defalarca sıraya girerek aldığı ve büfesinde sattığı tespit edilen Yavuz Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre deprem bölgesinde, dışarıda kalan vatandaşlara yönelik yapılan erzak yardımından defalarca sıraya girerek yararlanan Yavuz Ş. isimli kişi, ürünleri kendisine ait büfede satışa sundu. Bir vatandaş ise bunu fark ederek olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağıtılan ürünleri kendisine ait büfede sattığını gören vatandaş durumu da polis ekiplerine ihbar etti.

Sosyal medyada yayınlandı, emniyet çalışma başlattı

Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanmasının ardından emniyet birimleri olayla ilgili Yavuz Ş.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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