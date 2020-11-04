banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı
Babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı
Kim kazanacak?
Kim kazanacak?

Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

İzmir'de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Asayiş 04.11.2020, 10:19
3
Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.O. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3