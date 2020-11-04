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Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı
İzmir'de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Asayiş 04.11.2020, 10:19
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.O. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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