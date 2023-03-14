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Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 279’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 279’a yükseldi.

Asayiş 14.03.2023, 15:26
Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 279’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 279’a yükseldi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 279’a yükseldi.

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