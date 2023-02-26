Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 197 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu.

Başsavcılıklardan edinilen bilgilere göre, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 197 oldu.