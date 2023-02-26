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Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 197 oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu.
Asayiş 26.02.2023, 17:22
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu.
Başsavcılıklardan edinilen bilgilere göre, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 197 oldu.