Deprem sonrası oluşan çatlaklıklar tedirgin etti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde derin çatlaklıklar oluştu.

Sabah saat 08.45’te merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin’den de hissedildi. Depremin hemen ardından ilçedeki birçok evde derin çatlaklıklar oluştu. Vatandaşların çoğu, ikinci bir deprem olma ihtimaline karşı dışarıda bekleyişlerini sürdürürken, Kurtalan’a bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Selim Seven, bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Başkan Seven, “Allah memleketimizi, milletimizi bütün afetlerden korusun. Sabah kalktık, gerçekten ciddi bir şekilde sallandık, çocuklar ağlamaya başladı. Dışarı çıktık, dua ettik, 5-6 saniye sürdü. Sonra bölgeyi gezdik. Allah’a şükür çok ciddi bir şey yok, çatlaklıklar var, bazı evlerde ufak tefek hasar var. Herkes dışarıda zaten. Allah ülkemizi, milletimi bütün belalardan sakınsın” dedi.