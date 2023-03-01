Deprem sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları tehlike saçıyor

Kahramanmaraş’ta asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Elazığ’da dağlardan kopan kaya parçaları tehlike saçıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak bu depremlerde de büyük hasar aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da en büyüğü 4,9 büyüklüğünde birçok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ’da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görüldü. O görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Haberci köyünde dev kaya parçaları dağlardan koptu. Yerleşim yerlerinin yakınında bulunan kaya parçaları büyük tehlike saçıyor.