Deprem sonrası Bolu’da vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Merkez üssü Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği illerden birisi olan Bolu’da vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Düzce’nin Gölkaya ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında 18 artçı deprem de yaşandı. Depremin en çok hissedildiği illerden birisi de Bolu oldu. Bolu’da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, önlem amacıyla kendilerini sokağa attı. Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar araçlarına sığındı. Bazı vatandaşlar da dışarıya çıkarken evcil hayvanlarını da geride bırakmadı.

Mudurnu ilçesinde yaşayan Muhammed Erdoğan isimli bir vatandaş, deprem sırasında kendilerini evcil kedilerinin uyandırdığını ve kediyi de alarak hemen aşağıya indiklerini söyledi.

Sokağa çıkan diğer vatandaşlar ise sarsıntıyı çok fazla hissettiklerini dile getirdi.