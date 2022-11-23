Deprem sonrası binadaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Düzce Gölyaka Merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binadaki detaylar gün ağarınca ortaya çıktı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan iki katlı eski evde hasar meydana geldi. Mehmet Yıldırım’a ait evin depremden dolayı bacasının yıkılarak çatının ve evin içerisinde hasar oluştuğu tespit edildi. Binadaki hasarın detayları ise gün ağarınca ortaya çıktı.