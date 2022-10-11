Osmaniye’de meydana gelen 5.1’lik deprem sırasındaki panik anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bugün saat 18.48’de merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye’nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Deprem anında Kadirli ilçesindeki bir markette çalışanların kaçışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanı Sevgi Akar, "Ben o esnada kasadaydım. Bir anda deprem oldu. Herkes dışarı çıkmaya çalıştı. çok korktuk” dedi.