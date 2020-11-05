Deprem korkusuyla geceyi dışarda geçiren apartman sakinleri evlerine döndü
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE GECE FAYANSLARIN PATLAMASI SIRASINDA ÇIKAN GÜRÜLTÜ SEBEBİYLE KORKARAK BİNAYI TERK EDEN APARTMAN SAKİNLERİ YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN EVLERİNE DÖNDÜ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde gece fayansların patlaması sırasında çıkan gürültü sebebiyle korkarak binayı terk eden apartman sakinleri yapılan incelemenin ardından evlerine döndü. Fayansların patlayarak kalkmasının sebebinin yapım hatası ve fayansın altına sızan su olduğu belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin güvenlik amacıyla boşalttığı binada sabah saatlerinde Antalya İl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından fayansların patlayarak kalkmasının sebebinin yapım hatası ve fayansın altına sızan su olduğu belirlendi.
Gece dairesinde yaşanan olayın ardından diğer apartman sakinleriyle birlikte geceyi komşularında geçiren Mehmet Özçelik, Antalya İl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin dairesinde ve binada yaptığı incelemelerin ardından evine geri döndü.
Evinde detaylı inceleme yapıldığını belirten Özçelik, “Gelen mühendis arkadaş olayın usta hatası ya da fayans ile zemin betonu arasına su sızmasından kaynaklandığını, binanın kolon ve duvarlarında herhangi bir hasara rastlamadıklarını belirttiler. Yaptığımız görüşmenin ardından bizler de evlerimize geri döndük” dedi.
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