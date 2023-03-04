Deprem ile ilgili provokatör paylaşım yapan 54 şahıs tespit edildi

Diyarbakır’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siper suçların önlenmesine yönelik 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin ardından toplumda korku ve panik oluşturmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 54 hesap yöneticisi tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildi.