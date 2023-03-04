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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Deprem ile ilgili provokatör paylaşım yapan 54 şahıs tespit edildi
Diyarbakır’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi belirlendi.
Asayiş 04.03.2023, 14:57
Diyarbakır’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siper suçların önlenmesine yönelik 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin ardından toplumda korku ve panik oluşturmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 54 hesap yöneticisi tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildi.