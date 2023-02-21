Deprem iki kardeşi sessiz bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’daki evlerinde yakalanan engelli 2 kardeşin işitme cihazları enkazın altında kaldı.

Adıyaman’ın merkez Yavuz Selim Mahallesindeki 2 katlı bir evin üst katında yaşayan 6 kişilik Önemli ailesi, Kahramanmaraş merkezli depreme evlerinde yakalandı. Eşi Çiller Önemli (28) ile birlikte çocukları Mert (12), Yezda (11), Poyraz (9) ve Rüzgar’ı (2) olan Bülent Önemli (32) son anda dışarı çıkmayı başardı. İlk depremde hasar gören evleri, ikinci depremde yıkıldı.

İşitme cihazları enkazın altında kaldı

Son anda dışarı çıkmayı başaran ailenin işitme engelli çocukları 11 yaşındaki Yezda ve 2 yaşındaki Rüzgar’ın işitme cihazları içeride kaldı. Aile, evde ağır hasar olduğu gerekçesiyle içeri girip cihazları alamadı. Elbistan merkezli depremde ise evleri tamamen yıkıldı.

Herkes bağırıyordu

Engelsiz Yaşam Parkına kurulan çadıra yerleşen ailenin her iki çocuğu da cihazları olmadığı için duyamıyor ve konuşamıyor. Daha önce Özel bir rehabilitasyon merkezine de giden çocukların tekrar duyabilmesi için cihazlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen baba Bülent Önemli, “Sabah karşı ses geldi. Uyandığımızda her yer sallanıyordu. Eşim gelip bağırdı, deprem oluyor kalk dedi. Çocuklar diğer odada yatıyordu. Ufak çocukları alıp dışarı çıkarttıktan sonra dönüp diğerlerini aldık. Telaştan yere düştük. O anda sokakta kalabalık vardı, bağırma sesleri vardı. Biz kaçtıktan sonra evimiz biraz çöktü. İkinci depremde tamamen çöktü” dedi.

Cihazlarını istiyorlar

Konuşabilmeleri için cihazlara ihtiyaç olduğunu söyleyen baba Bülent Önemli, “Çocuklarımda işitme kaybı var, bir de konuşamıyorlar. Biri 2 yaşında, diğeri ise 11 yaşında. Şu anda parmaklarıyla cihazlarının nerede olduğunu işaret ediyorlar. Tabi o cihazların sayesinde konuşuyorlardı. Cihazlar şu anada evin içerisinde ve bulamadık. Çocukların ihtiyacını karşılamak zorundayız ama çadırların altında bu zor, bu şartlar altında zor ama cihazlarını soruyorlar, biz de onlara işaret diliyle anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların duyabilmesi için o cihazlara ihtiyaçları var. Onlar olursa kaldıkları yerden devam ederler” diye konuştu.