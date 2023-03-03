Deprem dehşeti güvenlik kameralarına yansıdı

Kahramanmaraş depremlerinde en fazla hasarın olduğu yerlerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan sallantı, panik ve binaların yıkılma anları yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, facianın boyutu güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İslahiye’de, 7.7’lik depremin yaşandığı anlardaki görüntülerde 5 katlı binanın çökme anı kameralara yansıdı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli sabah 04.17’deki deprem anında İslahiye’deki bir marketteki rafların sallanması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kesilen elektrikler nedeniyle rafların döküldüğü ve yıkıldığı anlar karanlık olması nedeniyle görüntülenemezken, jeneratör devreye girdikten sonra yıkılmış raflar ve dökülmüş ürünlerin görüntüleri kameralarda yer aldı. Aynı depremde İslahiye’deki başka bir güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise 5 katlı binanın çökme anı yer aldı.

Öğlen saat 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem esnasında ise İslahiye’deki bir benzin istasyonunun güvenlik kameraları, yaşanan paniği ve 6 katlı bir binanın çökme anlarını görüntüledi.

Kameralar, istasyon önünde bekleyen vatandaşların hızla araçlara binmelerini ve bazı vatandaşların yaya olarak kaçmalarının yanı sıra, binanın çökmesi ve hemen ardından yükselen toz bulutunu kayıt altına aldı.

Depremin şiddetinde en net görüntü

Elbistan merkezli 7.6’lık depremin en şiddetli dalgaları ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı. Henüz yeri tam belirlenemeyen kamera görüntülerinde P olarak adlandırılan ilk dalgalar ile ikinci en şiddetli dalgası olan S dalgaları ile çevredeki sesler de net bir şekilde yer aldı. Depremin en yıkıcı dalgalarının kayıt altına alındığı deprem anındaki görüntülerde sallantıyla birlikte tek katlı ahşap yapıdan hızla kaçan bir köpeğin panik anları da görüntülere yansıdı.