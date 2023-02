Deprem bölgesini terk etmedi, canlara can oldu

Kahramanmaraş’ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına yardım ediyor, öğleden sonra ise depremzedelerin ona emanet ettiği kedi, köpek ve kuşları besliyor.

6 Şubat Pazartesi saat 04.17’de 7,7 ve öğlen 13.24’te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta pet shop dükkanı işleten esnaf, deprem bölgesini terk etmedi. Depremden etkilenen çocuklarını ve eşini güvenli bir yere gönderdikten sonra arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan esnaf, öğlen saatlerinden itibaren ise depremzedelerin ona emanet ettiği hayvanları besliyor. Kedi, köpek ve kuşlara her gün yem veren esnaf, depremde yaşadığı o anları İHA muhabirine gözyaşları içinde anlattı.

3 yıl önce küçük bir dükkan açtığını belirten hayırsever esnaf, “Depremden sonra çocuklarımızı güvenli bir yere aldık. Öğlene kadar kazıda çalışıyoruz öğleden sonra da gelip dükkanımızı açıyoruz. Depremin ilk gününden beri her gün açığız. İhtiyacı olan hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kedisini getiren var, köpeğini getiren var, kuşunu getiren var onlara bakıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin” dedi.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Çok büyük bir felaket yaşadıklarına dikkati çeken esnaf, yaşadığı o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

“İnsanlar burada can pazarında. Bu anlatılmaz. Yaşaması çok zor. Çaresiziz. Yağmur çamur çok fazla oldu. İlk iki gün çok kaybımız oldu. Hala cesetlere ulaşılmıyor. Bütün Türkiye’ye buradan çok çok teşekkür ederim. Şu an duaya ihtiyacımız var. Herkes çok yardımcı oldu. Bizim buradaki yaşadığımız kötü olayı Allah kimseye yaşatmasın. Kusura bakmayın konuşamıyorum. Çocuklarımızı güvenli bir yere aldık. Erkekler çalışıyoruz. Buradaki felaketi tarif edemem. Yerin altındakilere üzülemiyoruz, yaşadığımıza üzülemiyoruz, yemek yiyemiyoruz, boğazımızdan hiçbir şey geçmiyor, ağlayamıyoruz. Bir sürü yakınımızı kaybettik. Hepsi toprağın altında. Cesetlere ulaşamıyoruz. Her taraf ceset. Allah devletimizden de razı olsun.”

Deprem hayvanları da etkiledi

Ayrıca söz konusu esnafın işlettiği pet shop dükkanında ise Sarı Mavi Ara Papağanı 9 aylık “Paşa”, deprem esnasında korkudan uçarak kafasını, gagasını duvarlara çarparak kanattı. Köpeklerin ve kedilerin korkudan kaçıştığı dükkanda, sultan papağanları ve muhabbet kuşları ise korkudan kaçmak isterken kanatlarını kafeslere çarparak yaralandı.