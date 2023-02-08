Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan helikopterler sortiler gerçekleştiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik’in deprem bölgesi için hazırlanan yardım malzemelerini Adana’ya helikopterlere taşıdığı görüntüleri paylaştı.

Mehmetçik, afetzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini Adana’ya ardından deprem bölgesine helikopterler ile naklediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk ordusunun yürüttüğü yardım malzemelerinin sevkiyatı için yapılan çalışmaların görüntüsünü paylaştı.