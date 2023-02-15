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Deprem bölgesine gönderilen yardımları satan tır şoförü tutuklandı
Başkentten deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insani yardım malzemelerini marketlere satan tır şoförü tutuklandı.
Asayiş 15.02.2023, 14:14
Başkentten deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insani yardım malzemelerini marketlere satan tır şoförü tutuklandı.
Ankara’dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerini şüpheli tır şoförü tarafından Ankara’da bulunan marketlerde satış yapması suretiyle ’güveni kötüye kullanma’ suçundan yapılan soruşturma sonucu şüpheli Y.Ö sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.