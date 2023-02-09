Çorum’dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü tır kaza yaptı. Devrilen tırdan yara almadan kurtulan sürücü iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamanın üzüntüsünü yaşarken, sürücüyü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın teselli etti.

Çorum Belediyesi’ne ait çekici tır, ekskavatörü deprem bölgesine ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinde Çorum’dan yola çıktı. Mustafa Kaya’nın kullandığı tır, Kayseri Pınarbaşı Kavşağı’nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Tır sürücü Mustafa Kaya kazadan yara almadan kurtulsa da iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamış olmanın büyük üzüntüsünü yaşadı.

Tır sürücünü Başkan Aşgın teselli etti

Kaza sonrası tır sürücü Mustafa Kaya’yı telefonla arayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaza yaptığı halde depremzedeleri düşünen tır sürücüsünün sözleri, Başkan Aşgın’ı duygulandırdı. Aşgın, “Kazaya değil deprem bölgesinde bir iş makinesinin eksik çalışacak olmasına üzülüyorum” diyen tır sürücünü teselli etti. Aşgın, bölgeye yeni iş makineleri göndermeye devam edeceklerini vurguladı.