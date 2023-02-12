Deprem bölgesinden hırsızlık yaptı, havalimanında yakalandı

Hatay’daki deprem bölgesinden sağlık personeli yeleği giyerek bilgisayar çaldığı iddia edilen ve İstanbul Havalimanı’nda yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden hırsızlık ve yağma yapılmasına ilişkin soruşturmalar titizlik ile yürütülüyor. Bu kapsamda bugün Türk Hava Yollarına ait uçak ile depremzedelerin Adana’dan tahliyesinin yapıldığı sırada İstanbul Havalimanı’na gelen uçakta üzerinde 112 Acil ibareli yelek bulunan bir zanlı durduruldu.

Şüphelinin yanında bulunan valizde, 1 adet üzerinde petrol etiketli bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve sağlık malzemelerinin bulunduğu tespit edildi. Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, cezaevine sevki yönünden işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

"Petrol istasyonundan yağmalanmaması için yanıma aldım, kırılmasın diye battaniyeye sardım"

Öte yandan şüphelinin İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Benim Mersin’den trenle Hatay-İskenderun’a gidiş amacım orada yaşanan depremle ilgili olarak gönüllü yardımcı olmaktı. 11 Şubat’ta Adana’ya geçerek İstanbul Havalimanı’na geldim. Burada birkaç gün dinlenip deprem bölgesine geri dönecektim ancak metro katında polisler beni durdurdu, çantamda ne olduğunu sordular, gösterdim ve beni polis merkezine getirdiler. Sağlık personelinin giydiği yeleği Hatay’ın Antakya ilçesinde bir hastane yanında bulunan yardım merkezinde tanıştığım bir sağlık görevlisi bana verdi, ben de yardım süresince giydim. Bahse konu bilgisayar kasası ve monitörü deprem sonucu yağmalanan bir petrol istasyonundan yağmalanmaması için yanıma aldım. Kırılmasın diye battaniyeye sardım" dedi.

"4 adet sahte çeyrek altınlar yanımdaydı yeğenime götürecektim"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Isıtıcıyı ise tekrar deprem bölgesine gittiğimde ısınmak için yanımda geri götürecektim. 4 adet sahte çeyrek altınlar yanımdaydı yeğenime götürecektim. Gri renkli valiz şahsıma aittir, başkasına ait etiket yanlışlıkla yapıştırılmış olabilir. Diğer valizi ise Adana Havalimanı’nda bir AFAD görevlisi benim eşyalarım fazla olduğu için bana verdi. Hırsızlık gibi bir durumum yoktur" ifadelerini kullandı.