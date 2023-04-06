Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Deprem bölgesi Malatya’dan İstanbul’a dönen belediye personellerini taşıyan otobüs Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde devrildi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.

Edinilen bilgiye göre deprem bölgesi Malatya’dan dönen Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, Pınarbaş ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.