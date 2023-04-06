Son Dakika
Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İSTANBUL'DAN DEPREM BÖLGESİ MALATYA'YA GİDEN BELEDİYE PERSONELLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS KAYSERİ'NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE DEVRİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILAR VAR.
Asayiş 06.04.2023, 02:25
Deprem bölgesi Malatya’dan İstanbul’a dönen belediye personellerini taşıyan otobüs Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde devrildi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.
Edinilen bilgiye göre deprem bölgesi Malatya’dan dönen Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, Pınarbaş ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.