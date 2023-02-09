Deprem Bölgesinde İHA’lar aktif rol alıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 9 Akıncı ve 3’ü Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 22 Bayraktar TB2’nin hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerini icra ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TSK Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki İHA’larımız bölgede ilk günden beri uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. 9 Akıncı ve 3’ü Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 22 Bayraktar TB2 hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerini icra ediyor” ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2’nin deprem bölgesindeki görev uçuşlarıyla ilgili şu bilgi notunu da paylaştı:

"- Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman’dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı.

- Bayraktar AKINCI TİHA’lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

- Depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar AKINCI TİHA’lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu gerçekleştirdi.

- AKINCI’nın kamerasına yansıyan görüntüler felaketin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi.

- Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

- Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı.

- Depremin ilk gününden itibaren TSK (KKK, DZKK, HVKK), İçişleri Bakanlığı (JGK, EGM) ve Baykar’ın envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor.

- Ayrıca 9 Şubat 2023 itibariyle Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 adet Bayraktar TB2 İHA, deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı.

- 9 Şubat 2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor. "