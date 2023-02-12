Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Deprem bölgesi Adıyaman’da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları esnada vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edilmek istenilen 2 şahsı polis ekipleri kurtardı.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın da yaralandığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman’da hırsızlık olayları yaşandı. Bir iş yerine girerek hırsızlık yapan A.G. ve M.G., vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar, tekme tokat dövdükleri şahısları linç etmek istedi. Polis ekipleri, iki şahsı vatandaşların elinden güçlükle kurtardı. Darp neticesi yaralanan iki şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şahısların başka bir ilden Adıyaman’a geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.