Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma soruşturmalarında 201 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin 383 soruşturmada, 201 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma işlemlerine başlandı. Yürütülen soruşturmalar neticesinde şüpheli sayısı 312, tutuklanan şahıs sayısı 201, adli kontrol kararı verilen 37 kişi olurken, 29 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 22 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınarak serbest bırakılanların sayısı 10 oldu.