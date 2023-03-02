Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı açıklandı

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 206 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde hırsızlık olayları ile ilgili tutuklamalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı, deprem bölgesindeki hırsızlık olaylarına ilişkin 206 kişinin tutuklandığını belirtti.