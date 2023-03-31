Deprem bölgesi Nurdağı’ndan babasının cenazesine geldi, kaza yaptı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir araç sürücüsünün ise kente, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden babasının cenazesini almaya geldiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki 23 BJ 355 otomobil ile M.H. idaresindeki 06 AAL 5313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlayan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazanın altında dram çıktı

Öte yandan, M.H. idaresindeki 06 AAL 5313 plakalı araçtaki sürücü ve yanında yolculuk yapanların 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin en çok etkilediği Nurdağı ilçesinden geldiği ortaya çıktı. Yaklaşık 10 gün önce sürücü M.H.’nin babasının rahatsızlığından dolayı Elazığ’daki bir hastaneye kaldırılarak ameliyat olduğu bildirildi. Sürücünün, bugün hayatını kaybeden babasının cenazesinin almaya geldiği öğrenildi.