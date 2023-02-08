Deprem bölgesi Malatya’da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Deprem bölgelerinden Malatya’da depremin üçüncü gününde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya’nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkıldı. Yıkılan binalardan Özalpler Mahallesinde bulunan 7 katlı rezidansta ekipler tarafından yapılan enkaz altında arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde dron ile görüntülendi. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.