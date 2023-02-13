Deprem bölgelerinde yaşanan suçlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Deprem bölgelerinde meydana gelen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılığa ilişkin 232 olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca 232 olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar çerçevesinde 11 ilde 97 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar titizlikle devam ediyor.