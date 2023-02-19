Deprem bina soruşturmalarında 131 şüpheli tutuklandı

Afet bölgesinde yıkılan binalar ile ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 432 şüpheli tespit edilirken, 131’i tutuklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkiledi. Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar neticesinde, şüpheli sayısı 432, tutuklanan şahıs sayısı 131, adli kontrol kararı verilen 127 kişi olurken, 28 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 57 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilik vasfı değerlendirilen 2 kişi bulunurken, 5 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. 11 şüphelinin öldüğü tespit edilirken, ifadesi alınarak serbest bırakılanların sayısı 54 oldu.