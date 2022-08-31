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Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.
Asayiş 31.08.2022, 14:54
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre ilçelerde hissedildi. Didim’de bir iş yerinde yaşanan deprem sonrası içeride oturan kişilerin kendilerini dışarıya atmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride oturan bir kişinin deprem ile birlikte hızla dışarıya çıkması ve ardından diğer iki kişinin dışarıya çıktığı görülüyor.
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