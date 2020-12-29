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Deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı
Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da da hissedildi. Diyarbakır’da bir lokantada ve ara sokakta bulunan vatandaşların deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 29.12.2020, 15:29
Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da da hissedildi. Diyarbakır’da bir lokantada ve ara sokakta bulunan vatandaşların deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da korku ve paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında paniğe kapılan vatandaşların hızla iş yeri ve sokak arasını terk ettiği görüldü.
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