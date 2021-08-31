Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı

Kütahya’da meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar’da paniğe neden oldu, halk sokağa döküldü.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Deprem anında binalar sallanırken vatandaşlar kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar depreme namazda yakalanırken, bazıları ise bankada işlem yaptırdığı sırada depreme yakalanarak kendini dışarı attı. Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım ya da olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.