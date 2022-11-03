"Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

"Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

Kırklareli’nde de Müftülüğü binasında senaryo gereği sirenler çaldı. Vali Birol Ekici ve Kur’an kursunda bulunan öğrenciler “çök-kapan-tutun" yaptı. Daha sonra ikici sirenin çalmasıyla Vali Ekici ve öğrenciler binadan çıktı.

Tatbikatta konuşan Vali Birol Ekici afetlerin önemine değinerek, “Bütün dünyada kabul görmüş oran 1’e 7’dir. Eğer afet öncesinde 1 birimlik bir harcama yapıyorsanız afet sonrasında 7 birimlik malınızı korursunuz. Yine canlılarımızın korunması da aynı şekildedir. Eğer afet öncesinde hazırlık yapıyorsak çok sayıda can da öncesinde tecrübeli olunduğu için kurtarılıyor” dedi.

AFAD ekipleri öğrencilere ve personele bilgilendirmede bulundu.