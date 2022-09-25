Depodaki plastik malzemeler yandı, dumanlar paniğe sebep oldu

Kocaeli’de plastik fabrikasının deposunda bulunan plastik malzemeler yandı. Büyük paniğe sebep olan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Yankı Sokak’ta bulunan Xschandel Plastik fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri içerisinde bulunan plastik malzemeler yanmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri iş yerinin üst katında çıkan dumanların tahliye olması için dışarıdan camı kırdı. Yangının kaynağını tespit etmek üzere içeriye giren ekipler, kısa sürede yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.