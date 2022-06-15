Depo yangını 4 saatte kontrol altına alınabildi

Samsun Gıda Borsası’nda bir depoda çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde bulunan Gıda Borsası’nda saat 13.00 sıralarında başladı. Borsa sitesinde, içerisinde bebek bezi, kağıt havlu ve tuvalet kağıdının bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine 112’ye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Deponun dolu olması ve itfaiyenin içeri girememesi nedeniyle yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Zaman zaman depodaki yanıcı maddeleri tahliye eden itfaiye ekipleri, pencere kısmından da söndürme işlemlerine devam etti. Saat 13.00 sıralarında başlayan yangın saat 17.00 gibi kontrol altına alınabildi.

Depoda soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni soruşturmanın ardından belli olacak.