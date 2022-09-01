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Deodorant patladı araç alev alev yandı
Arnavutköy’de beyaz eşya mağazasına ait olan bir otomobil, fazla sıcaktan patlayan deodorant nedeniyle alev aldı. Aracın içinde bulunan televizyon da kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 01.09.2022, 13:59
Arnavutköy’de beyaz eşya mağazasına ait olan bir otomobil, fazla sıcaktan patlayan deodorant nedeniyle alev aldı. Aracın içinde bulunan televizyon da kullanılamaz hale geldi.
Olay, Arnavutköy’de Rıfkı Atay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beyaz eşya mağazasına ait olan otomobil, içinde bulunan deodorantın fazla sıcaktan patlaması sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Beyaz eşya mağazasına ait olan otomobilin içindeki televizyonsa yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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